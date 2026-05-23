В армии ВСУ учат только окопы копать, рассказал военнопленный

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Попадая в армию ВСУ, украинских военнослужащих ничему не учат, только если окопы копать, рассказал на видео от Минобороны РФ пленный военнослужащий ВСУ Артем Фомов, который сдался в плен военнослужащим российской группировке войск "Центр" в районе Покровска.
"Когда меня задержали, то посадили в автобус и повезли в сторону Винницы. Но чтобы конкретно сказать, чему нас научили - нельзя, так как мы практически ничему не научились, разве что окопы копать, и было несколько выходов и выстрелов. А так больше времени мы проводили, перебегая из леса в лес, преодолевая препятствия и тому подобное", - поделился своей историей пленный.
Он добавил, что попал на передовую, так как военкомат Украины не хотел давать ему отсрочку на продление документов.
"Я возвращался из командировки и меня остановили на блокпосту, потребовали обновить данные, а я знал, что у меня есть отсрочка, вернее, бронь, и соответствующий документ, так как он был просрочен всего два дня. Я поехал в военкомат, а там мне сказали, что "ты теперь наш", задержали, посадили в автобус и повезли", - заключил Фомов.