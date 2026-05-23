Гендиректору Эрмитажа вручили Орден Сербского флага I степени

Президент Сербии Александр Вучич наградил генерального директора Эрмитажа Орденом Сербского флага I степени за особые заслуги в развитии международных отношений и выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.

Под руководством Пиотровского Эрмитаж последовательно развивает в Сербии проекты, связанные с сохранением культурно-исторического наследия. В автономном крае Воеводина несколько лет работает Российско-сербская археологическая экспедиция. Эрмитажные реставраторы помогают обработать и сохранить как последние находки, так и памятники, обнаруженные ранее.