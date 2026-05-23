Гендиректору Эрмитажа вручили Орден Сербского флага I степени

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили Орден Сербского флага I степени.
- Награду вручил министр культуры Сербии Никола Селакович.
- Президент Сербии Александр Вучич наградил Пиотровского за особые заслуги в развитии международных отношений и вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили в субботу Орден Сербского флага I степени, передает корреспондент РИА Новости.
Генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому вручили Орден Сербского флага I степени
"Для меня огромная честь от имени президента Республики Сербия Александра Вучича передать Вам высшую награду Республики Сербия – Орден Сербского флага I степени... Этой наградой Республика Сербия и ее президент благодарят Вас за выдающийся вклад в развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Сербия... Счастливы те народы, где ордена вручаются не только военным, но и работникам культуры. От имени президента Республики Сербия, от имени граждан Республики Сербия, от имени самой Республики Сербия позвольте мне вручить Вам эту награду", - сказал министр на церемонии вручения ордена.
Президент Сербии Александр Вучич наградил генерального директора Эрмитажа Орденом Сербского флага I степени за особые заслуги в развитии международных отношений и выдающийся вклад в развитие и укрепление мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и другими странами.
"Для меня огромная честь и огромная радость получить этот орден... Огромное спасибо президенту Сербии, огромное спасибо господину министру, огромное спасибо всем нашим сербским коллегам, которые занимались созданием и проведением Дней Эрмитажа в Сербии... Получилось такое совместное, большое международное событие, сделанное бизнесом и культурой. В результате получился целый набор событий, выставок, концертов", - сказал на церемонии Пиотровский.
Под руководством Пиотровского Эрмитаж последовательно развивает в Сербии проекты, связанные с сохранением культурно-исторического наследия. В автономном крае Воеводина несколько лет работает Российско-сербская археологическая экспедиция. Эрмитажные реставраторы помогают обработать и сохранить как последние находки, так и памятники, обнаруженные ранее.
В 2023 году в Белграде прошли первые Дни Эрмитажа – масштабный культурный проект, в рамках которых были открыты выставки "Незримое искусство" и "Царский фарфор". Их сопровождала обширная просветительская и культурная программа, а для профессионалов Эрмитаж вместе с музеем Воеводины, Институтом археологии РАН и Национальным музеем Сербии провел Российско-сербскую археологическую конференцию.
С ноября 2025 года до апреля 2026 года прошли вторые Дни Эрмитажа в Сербии. Их центральным событием стала выставка "Петр Великий и Сербия", посвященная первому российскому императору и его соратникам – знаменитым сербам, имена которых вписаны в историю двух стран. Специально для этого проекта реставраторы Эрмитажа выполнили художественную копию портрета Петра I кисти Жана-Марка Натье. Вторая выставка Дней Эрмитажа была представлена в Национальном музее Сербии. На ней можно было увидеть копии девяти портретов русских военачальников и государственных деятелей сербского происхождения из собрания Эрмитажа, которые были созданы эрмитажными художниками-реставраторами. После завершения выставки картины поступили в Исторический музей Сербии, где займут место на постоянной экспозиции.