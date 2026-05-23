Краткий пересказ от РИА ИИ
- США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, пишет NYT.
- Нетаньяху превратился из "второго пилота" в борьбе с Тегераном в "пассажира".
- Это стало унизительным ударом для премьера, которому в этом году предстоит трудная борьба за переизбрание.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из Тель-Авива.
"Испытывающие нехватку информации от своего ближайшего союзника израильтяне вынуждены собирать все, что они могут, об обсуждениях между Вашингтоном и Тегераном через свои связи с лидерами и дипломатами в регионе, а также посредством собственного наблюдения внутри Ирана", — говорится в статье.
Как рассказали NYT американские чиновники, глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает премьера Израиля Биньямина Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах с ИРИ. По мнению издания, он превратился из "второго пилота" в борьбе с Тегераном в "пассажира".
"Израиль оказался в положении, в котором он был понижен с равноправного партнера до уровня, больше похожего на субподрядчика американских военных", — отметила газета.
Журналисты добавили, что это стало унизительным ударом для Нетаньяху, которому в этом году предстоит трудная борьба за переизбрание.
На прошлой неделе Госдеп сообщил, что в начале июня пройдут переговоры Израиля и Ливана. Между ними сохраняется режим прекращения огня, но ЦАХАЛ продолжает ежедневно наносить удары по соседней стране. Движение "Хезболла" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
В то же время, по данным The Wall Street Journal, Трамп решил повременить с новыми ударами по Ирану и продолжить переговоры. Ранее он отвергал мирные предложения. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие. Агентство Fars в понедельник передавало, что Вашингтон выдвинул пять условий для прекращения конфликта. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
По сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.