Стамбульский и трехсторонний форматы сохраняют актуальность, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стамбульский формат и трехсторонний формат Россия — США — Украина сохраняют актуальность.
- По заявлению директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, для достижения мира важна воля сторон.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Стамбульский формат и трехсторонний формат Россия-США-Украина сохраняют актуальность, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Актуальность сохраняют все форматы - и стамбульский, и трехсторонний Россия-США-Украина", - сказал он РИА Новости, добавив, что "главное - это воля к миру".