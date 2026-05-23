Часть россиян получат пенсии в июне досрочно​
02:35 23.05.2026
Часть россиян получат пенсии в июне досрочно​

© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть россиян в июне получат пенсию раньше из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных.
  • Досрочные выплаты получат пенсионеры, у которых плановые даты получения пенсии — 12, 13 и 14 июня.
  • Досрочное перечисление пенсии производится автоматически, обращаться с заявлениями или дополнительными документами не требуется.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Часть россиян в июне получат пенсию раньше в связи с празднованием Дня России и последующими длинными выходными днями с 12 по 14 число, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"В связи с длинными выходными в начале июня досрочные выплаты получат пенсионеры со следующими плановыми датами получения пенсии: 12,13,14 июня. Этим категориям граждан выплатят пенсию до 11 числа включительно", - сказала Подольская.
Она уточнила, что такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник или выходной. В этом случае Социальный фонд перечисляет средства в последний рабочий день перед ним.
Обращаться с заявлениями или дополнительными документами не требуется - досрочное перечисление производится автоматически, заключила эксперт.
ОбществоТатьяна ПодольскаяРоссияПенсия
 
 
