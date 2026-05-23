Часть россиян получат пенсии в июне досрочно​

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Часть россиян в июне получат пенсию раньше в связи с празднованием Дня России и последующими длинными выходными днями с 12 по 14 число, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она уточнила, что такое правило действует всегда, когда дата выплата пенсии выпадает на праздник или выходной. В этом случае Социальный фонд перечисляет средства в последний рабочий день перед ним.