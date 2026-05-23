15:36 23.05.2026 (обновлено: 16:08 23.05.2026)
Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку

Пашинян пообещал уйти, если 300-500 тысяч человек поддержат его отставку

Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян пообещал уйти, если минимум 300 тысяч человек поддержат его отставку.
  • При этом он отметил, что останется на посту премьера, если этого захотят 700 тысяч армян.
ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал покинуть пост, если минимум 300 тысяч человек поддержат его отставку.
Так он ответил на соответствующий вопрос одного из участников предвыборной встречи в Ереване.
"Все решает народ. Во всех случаях это — стержень сегодняшней Армении и моей, нашей политической деятельности. В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений. <...> Если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь", — заявил Пашинян.
При этом он отметил, что останется на посту, если его поддержат 700 тысяч человек.
"Это 50 плюс один процент избирателей. Если люди скажут: "Никол, уходи", кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: "Нет, не уйду"?" — добавил премьер.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
