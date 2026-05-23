Рейтинг@Mail.ru
Ранения при атаке ВСУ на колледж в ЛНР получил 41 человек, сообщил Пасечник - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 23.05.2026 (обновлено: 13:11 23.05.2026)
Ранения при атаке ВСУ на колледж в ЛНР получил 41 человек, сообщил Пасечник

Пасечник: ранения при атаке ВСУ на колледж в ЛНР получил 41 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на колледж в ЛНР ранения различной степени тяжести получили 41 человек.
  • В результате атаки погибли 11 человек, местонахождение десяти остается неизвестным.
ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Сорок один человек был ранен при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Ранения различной степени тяжести получили 41 человек", - написал Пасечник на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 11 человек, местонахождение десяти остается неизвестным.
На месте трагедии в Старобельске продолжается разбор завалов, в регионе объявлен режим ЧП - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Опубликованы списки погибших и пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
Вчера, 12:44
 
Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала