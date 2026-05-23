Ранения при атаке ВСУ на колледж в ЛНР получил 41 человек, сообщил Пасечник

- При атаке ВСУ на колледж в ЛНР ранения различной степени тяжести получили 41 человек.
- В результате атаки погибли 11 человек, местонахождение десяти остается неизвестным.
ЛУГАНСК, 23 мая – РИА Новости. Сорок один человек был ранен при атаке ВСУ на колледж в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 11 человек, местонахождение десяти остается неизвестным.