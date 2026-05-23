В Пакистане заявили о прогрессе в урегулировании конфликта Ирана и США

ИСЛАМАБАД, 23 мая - РИА Новости. Переговоры главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира с руководством Ирана прошли в позитивной атмосфере и позволили добиться обнадеживающего прогресса на пути к окончательному взаимопониманию между Тегераном и Вашингтоном, говорится в заявлении пресс-службы пакистанской армии.
"Встречи прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и внесли эффективный вклад в процесс посредничества. Интенсивные переговоры, состоявшиеся за последние 24 часа, привели к обнадеживающему прогрессу на пути к достижению окончательного взаимопонимания", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Мунир в ходе визита в Иран провел встречи с президентом страны Масудом Пезешкианом, председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом, главой МИД Аббасом Аракчи и министром внутренних дел Искандером Момени.
Стороны обсудили ускорение консультационного процесса для поддержки мира и стабильности в регионе, а также достижение окончательной договоренности.
Согласно заявлению, иранское руководство высоко оценило "искреннюю и конструктивную" роль Исламабада в содействии диалогу и мирному урегулированию региональных вопросов.
Визит Мунира в Иран начался в пятницу и прошел на фоне активизации посреднических усилий Пакистана, направленных на снижение напряженности и продвижение диалога между Ираном и США. За два дня до этого Тегеран посетил министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви - это была его вторая поездка в Иран менее чем за неделю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.