В Пакистане заявили о прогрессе в урегулировании конфликта Ирана и США

ИСЛАМАБАД, 23 мая - РИА Новости. Переговоры главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира с руководством Ирана прошли в позитивной атмосфере и позволили добиться обнадеживающего прогресса на пути к окончательному взаимопониманию между Тегераном и Вашингтоном, говорится в заявлении пресс-службы пакистанской армии.