Поиск россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии

В Южной Осетии продолжают искать россиянку, упавшую в горную реку

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа спасателей совместно с полицейскими и сотрудниками минобороны Южной Осетии в третий раз вышла на поиски россиянки, упавшей в горную реку, сообщили РИА Новости в южноосетинском МЧС.

Женщина из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались ее поиски.

Как поясняли агентству в МЧС республики, в пятницу с наступлением темноты поиски женщины приостановили, их планировали возобновить в субботу в 8.00 мск.

« "Сегодня, 23 мая в Южной Осетии - искать ее начали в ночь с 21 по 22 мая, сразу после происшествия, соответственно, сегодня третий день поисков - с утра продолжились поиски гражданки России , упавшей в горную реку. Задействован личный состав МЧС РЮО. Тех, кто работал два дня, сегодня заменили сотрудники районных пожарно-спасательных частей, около 60 человек", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что к поиску также привлечены более 100 сотрудников министерства внутренних дел и минобороны республики.

"В общей сложности в поисках участвуют более 200 человек", - уточнили в МЧС Южной Осетии.

Как пояснили в ведомстве, район поисков вдоль русла реки Большая Лиахва включает около 70 километров: от населенного пункта Згубир Дзауского района, где произошел несчастный случай, до южной окраины Цхинвала на границе с Грузией . Территория, где ведутся поиски, распределена между группами.

« "Также сегодня будут задействованы дроны", - добавили в МЧС.

По данным МЧС Южной Осетии, к поиску россиянки также подключилась грузинская сторона, новой информации о результатах пока не поступало.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы по поиску россиянки под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.