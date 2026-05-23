В Южной Осетии продолжают искать россиянку, упавшую в горную реку - РИА Новости, 23.05.2026
08:41 23.05.2026
В Южной Осетии продолжают искать россиянку, упавшую в горную реку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Южной Осетии продолжают искать россиянку, упавшую в горную реку Большая Лиахва в районе села Згубир.
  • В поисках участвуют более 200 человек, включая сотрудников МЧС, МВД и Минобороны Южной Осетии.
  • Президент страны Алан Гаглоев взял работы по поиску россиянки под личный контроль.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Группа спасателей совместно с полицейскими и сотрудниками минобороны Южной Осетии в третий раз вышла на поиски россиянки, упавшей в горную реку, сообщили РИА Новости в южноосетинском МЧС.
Женщина из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались ее поиски.
Как поясняли агентству в МЧС республики, в пятницу с наступлением темноты поиски женщины приостановили, их планировали возобновить в субботу в 8.00 мск.
"Сегодня, 23 мая в Южной Осетии - искать ее начали в ночь с 21 по 22 мая, сразу после происшествия, соответственно, сегодня третий день поисков - с утра продолжились поиски гражданки России, упавшей в горную реку. Задействован личный состав МЧС РЮО. Тех, кто работал два дня, сегодня заменили сотрудники районных пожарно-спасательных частей, около 60 человек", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что к поиску также привлечены более 100 сотрудников министерства внутренних дел и минобороны республики.
"В общей сложности в поисках участвуют более 200 человек", - уточнили в МЧС Южной Осетии.
Как пояснили в ведомстве, район поисков вдоль русла реки Большая Лиахва включает около 70 километров: от населенного пункта Згубир Дзауского района, где произошел несчастный случай, до южной окраины Цхинвала на границе с Грузией. Территория, где ведутся поиски, распределена между группами.
"Также сегодня будут задействованы дроны", - добавили в МЧС.
По данным МЧС Южной Осетии, к поиску россиянки также подключилась грузинская сторона, новой информации о результатах пока не поступало.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы по поиску россиянки под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.
