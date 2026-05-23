Аграрии Оренбуржья смогут закупать тракторы "Кировец" по льготной цене

УФА, 23 мая - РИА Новости. Власти Оренбуржья подписали соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом, чтобы региональные сельхозпроизводители могли закупать тракторы "Кировец" по льготной цене, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Наращиваем сотрудничество с Петербургским тракторным заводом. Подписали соглашение, которое позволит нашим сельхозпроизводителям закупать тракторы "Кировец" на льготных условиях", - сообщил Солнцев на платформе " Макс".
В соответствии с соглашением, на марки К-5 и К-7М будут предоставлены дополнительные скидки в размере 500 тысяч рублей.
"А также мы рассчитываем на льготы в рамках действующих федеральных механизмов поддержки производителей сельхозтехники", - отметил губернатор Оренбургской области.
Солнцев напомнил, что сотрудничество Оренбуржья с Петербургским тракторным заводом продолжается уже порядка десяти лет. Тракторы "Кировец" занимают значительную долю в структуре энергонасыщенной техники региона. У сельхозпроизводителей Оренбуржья насчитывается более 3 тысяч тракторов такого типа.
"Ежегодно мы покупаем более 100 штук новой техники. Но и это не предел. Перед нами стоит важная задача: повышать эффективность работы агропромышленного комплекса региона. Проговорили с генеральным директором завода Сергеем Серебряковым возможность увеличения поставок тракторов. Сегодня эта техника активно работает на полях, в том числе с озимыми", - сказал руководитель региона.
Солнцев добавил, что власти Оренбургской области планомерно выполняют задачи национального проекта "Продовольственная безопасность".
"До 2030 года по поручению президента Владимира Владимировича Путина производство сельхозпродукции должно вырасти не менее чем на 25%. И эти задачи также будут выполнены", - сказал губернатор области.