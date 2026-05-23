Аграрии Оренбуржья смогут закупать тракторы "Кировец" по льготной цене

УФА, 23 мая - РИА Новости. Власти Оренбуржья подписали соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом, чтобы региональные сельхозпроизводители могли закупать тракторы "Кировец" по льготной цене, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Наращиваем сотрудничество с Петербургским тракторным заводом. Подписали соглашение, которое позволит нашим сельхозпроизводителям закупать тракторы "Кировец" на льготных условиях", - сообщил Солнцев на платформе " Макс".

В соответствии с соглашением, на марки К-5 и К-7М будут предоставлены дополнительные скидки в размере 500 тысяч рублей.

"А также мы рассчитываем на льготы в рамках действующих федеральных механизмов поддержки производителей сельхозтехники", - отметил губернатор Оренбургской области.

Солнцев напомнил, что сотрудничество Оренбуржья с Петербургским тракторным заводом продолжается уже порядка десяти лет. Тракторы "Кировец" занимают значительную долю в структуре энергонасыщенной техники региона. У сельхозпроизводителей Оренбуржья насчитывается более 3 тысяч тракторов такого типа.

"Ежегодно мы покупаем более 100 штук новой техники. Но и это не предел. Перед нами стоит важная задача: повышать эффективность работы агропромышленного комплекса региона. Проговорили с генеральным директором завода Сергеем Серебряковым возможность увеличения поставок тракторов. Сегодня эта техника активно работает на полях, в том числе с озимыми", - сказал руководитель региона.

Солнцев добавил, что власти Оренбургской области планомерно выполняют задачи национального проекта "Продовольственная безопасность".