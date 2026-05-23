Рейтинг@Mail.ru
Аграрии Оренбуржья смогут закупать тракторы "Кировец" по льготной цене - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:51 23.05.2026
Аграрии Оренбуржья смогут закупать тракторы "Кировец" по льготной цене

Солнцев: аграрии Оренбуржья смогут закупать тракторы "Кировец" по льготной цене

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкТракторы "Кировец"
Тракторы Кировец - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Тракторы "Кировец". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 23 мая - РИА Новости. Власти Оренбуржья подписали соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом, чтобы региональные сельхозпроизводители могли закупать тракторы "Кировец" по льготной цене, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"Наращиваем сотрудничество с Петербургским тракторным заводом. Подписали соглашение, которое позволит нашим сельхозпроизводителям закупать тракторы "Кировец" на льготных условиях", - сообщил Солнцев на платформе " Макс".
В соответствии с соглашением, на марки К-5 и К-7М будут предоставлены дополнительные скидки в размере 500 тысяч рублей.
"А также мы рассчитываем на льготы в рамках действующих федеральных механизмов поддержки производителей сельхозтехники", - отметил губернатор Оренбургской области.
Солнцев напомнил, что сотрудничество Оренбуржья с Петербургским тракторным заводом продолжается уже порядка десяти лет. Тракторы "Кировец" занимают значительную долю в структуре энергонасыщенной техники региона. У сельхозпроизводителей Оренбуржья насчитывается более 3 тысяч тракторов такого типа.
"Ежегодно мы покупаем более 100 штук новой техники. Но и это не предел. Перед нами стоит важная задача: повышать эффективность работы агропромышленного комплекса региона. Проговорили с генеральным директором завода Сергеем Серебряковым возможность увеличения поставок тракторов. Сегодня эта техника активно работает на полях, в том числе с озимыми", - сказал руководитель региона.
Солнцев добавил, что власти Оренбургской области планомерно выполняют задачи национального проекта "Продовольственная безопасность".
"До 2030 года по поручению президента Владимира Владимировича Путина производство сельхозпродукции должно вырасти не менее чем на 25%. И эти задачи также будут выполнены", - сказал губернатор области.
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Президентский фонд культурных инициатив поддержал 131 проект из Оренбуржья
18 мая, 18:05
 
Оренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала