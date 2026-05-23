Опрос показал, как россияне относятся к трехдневному голосованию на выборах

СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 мая - РИА Новости. Шесть из десяти (62%) россиян положительно относятся к трехдневному голосованию на выборах, сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Кроме того, 52% опрошенных считают, что присутствие на участках наблюдателей повышает честность выборов. Большинство (84%) россиян ответили, что позитивно относятся к видеонаблюдению на избирательных участках во время голосования.
По мнению 25% респондентов, за последние два-три года нарушений на избирательных участках в ходе голосования стало значительно меньше.
Мамонов также рассказал, что 67% россиян принимают участие в выборах: 38% обязательно участвуют во всех выборах, 29% стараются делать это по возможности. Доля тех, кто принципиально не голосует на выборах составляет 9%.
Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ привел результаты телефонных опросов, проведенных в 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.