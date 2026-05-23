"Оклахома" одержала победу над "Сан-Антонио" в полуфинале плей-офф НБА
07:46 23.05.2026
"Оклахома" одержала победу над "Сан-Антонио" в полуфинале плей-офф НБА

"Оклахома-Сити Тандер" одержала победу над "Сан-Антонио Спёрс" в полуфинале НБА

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Сан-Антонио Спёрс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 123:108 (26:31, 32:20, 37:33, 28:24) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали набравшие по 26 очков Виктор Вембаньяма из "Сан-Антонио" и Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", который также сделал 12 передач.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Оклахомы", которая является действующим чемпионом НБА. Следующий матч финала Западной конференции состоится 24 мая в Сан-Антонио.
НБА
23 мая 2026 • начало в 03:30
Завершен
Сан-Антонио
108 : 123
Оклахома-Сити
