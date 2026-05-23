Жители Одессы освободили мобилизованных из микроавтобуса ТЦК
16:55 23.05.2026 (обновлено: 20:27 23.05.2026)
Жители Одессы освободили мобилизованных из микроавтобуса ТЦК

  • Жители Одессы освободили принудительно мобилизованных горожан из микроавтобуса военкомата.
  • Украинские журналисты опубликовали видео инцидента, на котором группа мужчин вылезает из разбитого окна микроавтобуса и бросается наутек.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители Одессы освободили принудительно мобилизованных горожан, разбив окно микроавтобуса ТЦК, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе люди разбили стекло военкоматовского микроавтобуса и выпустили мобилизованных", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Украинские журналисты публикуют видео инцидента. На ролике группа мужчин выбирается из разбитого окна микроавтобуса и бросается бежать.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят в микроавтобусах мужчин, нередко избивая и применяя к ним силу.
