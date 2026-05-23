В Киевской области планируют потратить 250 миллионов долларов на оборону

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Местные власти Киевской области планируют потратить 250 миллионов долларов на "круговую оборону", сообщило украинское издание "Украинская правда", ссылаясь на главу Вышгородской районной администрации региона Алексея Данчина.
"В Киевской области готовят населенные пункты к круговой обороне... по подсчетам военных, только на первоочередные меры нужно потратить до 11 миллиардов гривен (250 миллионов долларов - ред.)", - говорится в материале на сайте издания.
Сообщения о коррупционных схемах на строительстве фортификационных сооружений на Украине появляются регулярно. Так, в марте чиновники воинской части в Днепропетровской области похитили 317 тысяч долларов на строительстве оборонительных сооружений. В октябре 2025 года стало известно о хищениях как минимум 4,8 миллиона долларов на фортификациях в Полтавской области.