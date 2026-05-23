В Новороссийске при падении обломков БПЛА пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске, его госпитализировали, сообщил оперштаб Кубани.
Ранее оперштаб сообщал, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы в Новороссийске.
"В Новороссийске от атаки беспилотников пострадал один человек. В момент падения обломков БПЛА мужчина находился на одной из улиц. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
