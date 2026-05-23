На верфи в Нью-Йорке прогремел взрыв, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На судостроительной верфи на острове Статен-Айленд в Нью-Йорке произошел взрыв и пожар.
- По меньшей мере 16 человек пострадали, включая троих с серьезными травмами, среди которых двое пожарных.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минимум 16 человек пострадали при пожаре и взрыве на судостроительной верфи в Нью-Йорке, трое получили серьезные травмы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасателей.
"Пожар и взрыв на судостроительной верфи на (острове) Статен-Айленд в Нью-Йорке привел к травмам по меньшей мере у 16 человек, включая трех с серьезными травмами", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.
Отмечается, что взрыв произошел через приблизительно 50 минут после того, как спасатели прибыли на место и начали тушить огонь. Среди тех, кто получил тяжелые травмы, двое пожарных.
В США прогремел взрыв на заводе топливной компании
29 июля 2025, 23:14