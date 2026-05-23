Наварро обыграла Мбоко в финале турнира в Страсбурге - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
Теннис
 
17:33 23.05.2026 (обновлено: 17:58 23.05.2026)
Наварро обыграла Мбоко в финале турнира в Страсбурге

Американка Наварро обыграла канадку Мбоко в финале турнира WTA 500 в Страсбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американка Эмма Наварро стала победительницей грунтового теннисного турнира категории WTA 500 в Страсбурге.
  • Эмма Наварро обыграла Викторию Мбоко со счетом 6:0, 5:7, 6:2.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американка Эмма Наварро стала победительницей грунтового теннисного турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.
В финальном матче занимающая 39-е место в мировом рейтинге Наварро обыграла девятую ракетку мира канадку Викторию Мбоко со счетом 6:0, 5:7, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Internationaux de Strasbourg
23 мая 2026 • начало в 15:10
Завершен
Виктория Мбоко
1 : 20:67:52:6
Эмма Наварро
Наварро 25 лет, она завоевала свой третий титул в карьере и первый - на грунтовом покрытии. 19-летняя Мбоко проиграла все три финала со своим участием в текущем сезоне, на ее счету два титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
