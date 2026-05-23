Наварро обыграла Мбоко в финале турнира в Страсбурге

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Американка Эмма Наварро стала победительницей грунтового теннисного турнира категории WTA 500 во французском Страсбурге, призовой фонд которого превышает 1 миллион евро.

В финальном матче занимающая 39-е место в мировом рейтинге Наварро обыграла девятую ракетку мира канадку Викторию Мбоко со счетом 6:0, 5:7, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 20 минут.