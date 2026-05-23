Рейтинг@Mail.ru
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими научными державами - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
05:57 23.05.2026
Садовничий назвал Россию и Китай ведущими научными державами

Садовничий: Россия и Китай обладают исключительными знаниями и технологиями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал Россию и Китай ведущими научными державами мирового уровня.
  • Садовничий подчеркнул, что необходимо вовлекать в сотрудничество страны БРИКС и Глобального Юга.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Китай являются двумя ведущими державами мирового уровня, которые обладают исключительными знаниями и технологиями, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Россия и Китай – две ведущие научные державы мирового уровня, мы обладаем такими знаниями и технологиями, которые доступны немногим ведущим государствам", - сказал Садовничий.
Церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Лавров: Россия рассматривает Китай как главного экономического партнера
20 мая, 20:38
Он добавил, что в сотрудничество необходимо вовлекать не только страны евразийского пространства, но и обращаться к странам БРИКС и всего Глобального Юга.
"Следует понимать, какие вызовы стоят перед мировым сообществом, какие знания и технологии востребованы в самых разных уголках нашей планеты", - добавил ректор МГУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
России и Китаю надо полагаться на свои силы, заявил Лавров
20 мая, 20:38
 
НаукаКитайРоссияВиктор СадовничийВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала