Садовничий назвал Россию и Китай ведущими научными державами

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россия и Китай являются двумя ведущими державами мирового уровня, которые обладают исключительными знаниями и технологиями, сообщил РИА Новости ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
"Россия и Китай – две ведущие научные державы мирового уровня, мы обладаем такими знаниями и технологиями, которые доступны немногим ведущим государствам", - сказал Садовничий.
Он добавил, что в сотрудничество необходимо вовлекать не только страны евразийского пространства, но и обращаться к странам БРИКС и всего Глобального Юга.
"Следует понимать, какие вызовы стоят перед мировым сообществом, какие знания и технологии востребованы в самых разных уголках нашей планеты", - добавил ректор МГУ.
Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае.