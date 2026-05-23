Рейтинг@Mail.ru
Биолог оценил вероятность появления в Москве опасных насекомых - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 23.05.2026
Биолог оценил вероятность появления в Москве опасных насекомых

РИА Новости: изменение климата не приведет к наплыву опасных насекомых

© iStock.com / Atitaya PimpaИсследование насекомых
Исследование насекомых - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© iStock.com / Atitaya Pimpa
Исследование насекомых. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Изменение климата в Москве не приведет к наплыву новых опасных насекомых, сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
  • Южные виды насекомых постепенно продвигаются на север России, например, богомолов можно встретить на юге Московской области летом.
  • Марьинский подчеркнул, что пока не приходится говорить об угрозе вторжения в центральные регионы Европейской России видов, которые не были бы характерны для этих мест и являлись бы переносчиками опасных заболеваний.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Изменение климата в Москве не приведет к наплыву новых опасных насекомых, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
"Безусловно, климат меняется, и действительно за последние несколько десятилетий можно проследить некоторый тренд на то, что зимы становятся более мягкими. В целом среднегодовые температуры увеличиваются, но говорить о том, что эти изменения климата приведут к появлению каких-то новых опасных насекомых, которые не жили раньше на территории центральной части Европейской России, пока не приходится", - рассказал Марьинский.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Подросток из Дагестана умер после укуса насекомого
27 августа 2025, 17:00
Биолог добавил, что южные виды насекомых постепенно продвигаются на север России. Так, на юге Московской области жители могут встретить богомолов летом.
"Пока говорить о том, что центральным регионам Европейской России угрожает вторжение каких-то видов, которые не были бы характерны для этих мест и при этом являются очень эффективными переносчиками каких-то опасных заболеваний, пока, по счастью, не приходится", - подчеркнул он.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, какие опасные инфекции переносят клещи
Вчера, 03:51
 
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Вадим МарьинскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала