В МЧС Киргизии рассказали о рисках возможной эвакуации тела Наговицыной

БИШКЕК, 23 мая – РИА Новости. Возможная эвакуация тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы, сопряжена с крайне высоким риском для спасателей, сообщил РИА Новости представитель МЧС Киргизии.

"Пик Победы является одной из самых сложных и опасных вершин мира, а проведение спасательных и эвакуационных операций на высотах свыше 7000 метров сопряжено с крайне высоким риском для жизни спасателей", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что проведение любых высотных поисково-эвакуационных работ в данном районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов.

В МЧС также заявили, что готовы рассмотреть возможность оказания содействия в эвакуации тела Наговицыной в том случае, если будет принято решение о проведении такой операции.