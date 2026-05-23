МЧС Киргизии рассмотрит возможность эвакуации тела альпинистки Наговицыной

БИШКЕК, 23 мая - РИА Новости. МЧС Киргизии рассмотрит возможность оказания содействия в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа 2025 года.
"Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики готово рассмотреть возможность оказания необходимого содействия в пределах своей компетенции, включая координационную и, при наличии безопасных условий, авиационную поддержку летным транспортом министерства обороны Кыргызстана по согласованию с ними", - заявил собеседник агентства.
По его словам, вопрос возможной эвакуации тела с пика Победы в настоящий момент находится на стадии обсуждения, официального решения о проведении такой операции еще не принято.