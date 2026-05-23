20:35 23.05.2026
Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

Мясников: головная боль, которая будит по ночам — это "красный флаг" для врача.

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что ночная головная боль может быть симптомом смертельно опасных заболеваний.
  • К «красным флагам» Мясников отнес впервые возникшую в ночное время головную боль, а также боль, впервые появившуюся у людей старше 50 лет, которая усиливается или ослабевает при изменении положения тела, особенно если сопровождается нарушением речи или онемением частей тела.
  • При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нестерпимая головная боль, которая появляется в ночное время, может быть симптомом смертельно опасных заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Это может быть внутричерепная аневризма, это может быть опухоль, может быть инфекция, при этих диагнозах тоже болит голова. Поэтому у врачей есть определенные "красные флаги", например, если головная боль будит вас впервые в жизни ночью", — рассказал доктор.
Мясников также выделил другие тревожные симптомы, такие как боль, впервые возникшая у людей старше 50 лет. Опасение должно вызывать и недомогание, которое усиливается или ослабевает при изменении положения тела, особенно если оно сопровождается нарушением речи или онемением частей тела. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу, подытожил специалист.
Ранее в апреле Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива. По словам доктора, в составе этого вида алкоголя отсутствует натрий, который способен задерживать жидкость в организме, из-за чего можно выпить слишком много этого хмельного напитка.
