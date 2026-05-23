Доктор Мясников объяснил, как сберечь здоровье до старости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Трудно поверить, что Александру Мясникову, известному врачу, телеведущему, общественному деятелю и автору книг о здоровье, уже 72 года. Ведь выглядит он, по мнению поклонников, гораздо моложе своих лет.

Как ему это удается? Что советует специалист для сохранения здоровья до преклонного возраста?

Никогда не поздно

Один из основных секретов молодости доктора Мясникова — это его позитивный настрой и желание жить полной жизнью.

Всем известно, что питаться качественной пищей, заниматься спортом и как можно больше времени проводить на свежем воздухе — не только полезно, но и жизненно необходимо.

Однако многие, посвящая свое время работе, семье, домашним делам, откладывают правильную жизнь "на потом". Люди оправдывают себя тем, что что-то менять уже поздно. Но врач считает: начинать можно в любом возрасте.

"Даже при, казалось бы, исчерпанных резервах регенерация еще возможна, иногда — в удивительных масштабах! Новый хвост, как у ящерицы, не отрастет, но продлить активную жизнь вполне возможно", — утверждает Мясников.

Главный убийца в каждом доме

Жизнь — это движение. Врач буквально настаивает: активные физические упражнения способны принести вам богатырское здоровье и без всяких дополнительных средств.

"Наш убийца номер один — мягкий диван", — считает доктор.

Самое время подняться с шезлонга или офисного кресла и начать двигаться. Причем для этого даже не обязательно ходить в спортзал и бассейн, хотя это было бы оптимальным вариантом.

"Оглянитесь: вся наша жизнь — это череда физических нагрузок. Так устроено природой", — утверждает Мясников.

Самым лучшим способом улучшить самочувствие является ходьба. Даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте способны укрепить здоровье, заключил врач.

"Столько, сколько хочется"

Довольно часто можно услышать у фитнес-тренеров, популярных блогеров, что человеку жизненно необходимо потреблять минимум два литра воды в день, чтобы чувствовать себя хорошо.

Александр Мясников же уверен, что у каждого человека к этому вопросу должен быть индивидуальный подход. Иными словами, пить нужно ровно столько, сколько требует ваш организм.

"Давая совет, сколько вам пить, на деле вам говорят, сколько вам бегать в туалет! Не существует нужного количества влаги, единого для всех: следует доверять своей жажде", — пишет врач.

Смертельно опасный напиток

А вот от некоторых других напитков, возможно, стоит отказаться совсем. Мясников предупреждает россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива.

"Пивом можно перегрузиться так, что человек может и умереть. Потому что ты выпиваешь, оно не задерживается. А ты его пьешь и пьешь", — говорит он.

По словам Мясникова, в составе пива отсутствует натрий, который задерживает жидкость в организме, из-за чего человек может выпить слишком много хмельного напитка.

Пустая трата времени?

Мясников категорически не согласен с теми, кто считает диспансеризацию бесполезной тратой времени. Особенно это касается тех, у кого не наблюдается серьезных проблем со здоровьем: казалось бы, раз ничего не болит, зачем же обходить с десяток врачей?

"Ходить на предлагаемую всеобщую диспансеризацию, безусловно, надо! Раз в три года, как и предусмотрено для лиц до 40 лет. Но если вы здоровы и основные показатели у вас в норме, то и после этого возраста сокращать интервал между диспансеризациями не надо", — утверждает врач.