В Курской области мужчина подорвался на мине

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Житель курского села Шептуховка подорвался на мине, его госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что пострадавший доставлен в Курскую областную больницу, в настоящий момент он в тяжелом состоянии.