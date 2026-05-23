12:43 23.05.2026
В Москве мошенники похитили у пенсионерки 20,8 миллиона рублей

Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты похитили более 20,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы.
  • Мошенники действовали под видом правоохранителей и использовали схему с фейковой техподдержкой "Госуслуг".
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аферисты похитили более 20,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы, отправив сообщение якобы о взломе "Госуслуг" и номер фейковой техподдержки сервиса, сообщает столичная прокуратура.
"Пенсионерке поступило сообщение с информацией о том, что ее учетная запись на портале "Госуслуг" взломана и происходит выгрузка персональных данных. При этом в смс был указан номер службы технической поддержки, позвонив по которому жительница столицы оказалась втянута в дальнейшую мошенническую схему", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Так, аферисты по видом правоохранителей сначала сообщили пенсионерке, что от ее имени подготовлена электронная доверенность, с помощью которой возможно получение кредитов, а затем сказали ей, что с ее счетов уже начались переводы. Более того, злоумышленники запугали женщину привлечением к уголовной ответственности за "финансирование преступной деятельности" и убедили в обязанности передать все сбережения на безопасный счет.
Как рассказали в прокуратуре, на протяжении нескольких дней пенсионерка посещала отделения банков, снимала накопления и "по кодовому слову" передавала различным курьерам. Общий ущерб превысил 20,8 миллиона рублей.
Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.
В надзорном органе напомнили, что не стоит перезванивать по телефонам, указанным в смс от неизвестных, и выполнять их указания.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
