В Москве мошенники похитили у пенсионерки 20,8 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты похитили более 20,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы.

Мошенники действовали под видом правоохранителей и использовали схему с фейковой техподдержкой "Госуслуг".

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аферисты похитили более 20,8 миллиона рублей у пенсионерки из Москвы, отправив сообщение якобы о взломе "Госуслуг" и номер фейковой техподдержки сервиса, сообщает столичная прокуратура.

"Пенсионерке поступило сообщение с информацией о том, что ее учетная запись на портале "Госуслуг" взломана и происходит выгрузка персональных данных. При этом в смс был указан номер службы технической поддержки, позвонив по которому жительница столицы оказалась втянута в дальнейшую мошенническую схему", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Так, аферисты по видом правоохранителей сначала сообщили пенсионерке, что от ее имени подготовлена электронная доверенность, с помощью которой возможно получение кредитов, а затем сказали ей, что с ее счетов уже начались переводы. Более того, злоумышленники запугали женщину привлечением к уголовной ответственности за "финансирование преступной деятельности" и убедили в обязанности передать все сбережения на безопасный счет.

Как рассказали в прокуратуре, на протяжении нескольких дней пенсионерка посещала отделения банков, снимала накопления и "по кодовому слову" передавала различным курьерам. Общий ущерб превысил 20,8 миллиона рублей.

Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.