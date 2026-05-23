Ефимов: в двух округах Москвы строят три пешеходных перехода через МЦД-1

Краткий пересказ от РИА ИИ На севере и северо-востоке Москвы возводят три пешеходных перехода через пути МЦД-1.

Пешеходные переходы соединят Тимирязевский район с Бутырским и Марфино.

Два перехода — подземный и надземный — появятся на Дмитровском шоссе, третий возведут между Локомотивным и Гостиничным проездами.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На севере и северо-востоке Москвы возводят три пешеходных перехода через пути МЦД-1 – они соединят Тимирязевский район с Бутырским и Марфино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город уделяет большое внимание строительству внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, а с запуском московских центральных диаметров интенсивность движения на этих линиях возросла. Сейчас только на севере и северо-востоке столицы идет строительство сразу трех переходов через МЦД-1. В результате получится связать Тимирязевский сразу с двумя районами – Бутырским и Марфином", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что два перехода – подземный и надземный – появятся на Дмитровском шоссе, третий возведут между Локомотивным и Гостиничным проездами.