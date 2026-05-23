Ефимов: в двух округах Москвы строят три пешеходных перехода через МЦД-1

12:08 23.05.2026
Ефимов: в двух округах Москвы строят три пешеходных перехода через пути МЦД-1

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере и северо-востоке Москвы возводят три пешеходных перехода через пути МЦД-1.
  • Пешеходные переходы соединят Тимирязевский район с Бутырским и Марфино.
  • Два перехода — подземный и надземный — появятся на Дмитровском шоссе, третий возведут между Локомотивным и Гостиничным проездами.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На севере и северо-востоке Москвы возводят три пешеходных перехода через пути МЦД-1 – они соединят Тимирязевский район с Бутырским и Марфино, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город уделяет большое внимание строительству внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути, а с запуском московских центральных диаметров интенсивность движения на этих линиях возросла. Сейчас только на севере и северо-востоке столицы идет строительство сразу трех переходов через МЦД-1. В результате получится связать Тимирязевский сразу с двумя районами – Бутырским и Марфином", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что два перехода – подземный и надземный – появятся на Дмитровском шоссе, третий возведут между Локомотивным и Гостиничным проездами.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что переход протяженностью свыше 80 метров между Локомотивным и Гостиничным проездами сможет обеспечить безопасное передвижение пешеходов через МЦД-1.
