Мошенники предлагают купить готовые ответы ЕГЭ-2026

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают выпускникам купить готовые ответы ЕГЭ и ОГЭ-2026, однако вместо них покупатель получает "задания-пустышки" или вирус, который крадет данные с телефона или компьютера, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Пик продаж "реальных КИМов" и "готовых ответов" приходится на май. В соцсетях, мессенджерах и даркнете массово предлагают купить "настоящие варианты ЕГЭ/ОГЭ 2026" за несколько тысяч рублей", - рассказали там.

Отмечается, что аферисты играют на желании выпускников получить высокий балл без подготовки. "Реальных КИМов до экзамена не существует - покупатель получает либо произвольные задания-пустышки, либо вирус, который крадет данные с телефона или компьютера (логины от "Госуслуг", данные банковских карт)", - уточнили в "Мошеловке".

Там напоминают, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно: КИМы хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день экзамена в присутствии учащихся.