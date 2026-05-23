Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел деньги на покупку квартиры в подвале - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 23.05.2026 (обновлено: 14:41 23.05.2026)
Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел деньги на покупку квартиры в подвале

Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел 75 тыс евро на покупку квартиры в подвале

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале дома своих родителей.
  • По его словам, эти средства являлись семейными сбережениями, которые хранили наличными.
  • Комиссия по оценке признала объяснения правдоподобными.
КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале у родителей за бочками с вином, сообщает телеканала Canal 5.
"Генеральный прокурор Александр Макидон пояснил происхождение 75 000 евро, обнаруженных, по данным отчета комиссии о неподкупности, в пристройке дома его родителей — в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками. Он заявил, что средства являлись семейными сбережениями, которые родители хранили наличными, не доверяя банкам", - передает телеканал.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Санду: большинство жителей Молдавии не поддерживают объединение с Румынией
22 мая, 08:56
Генпрокурор объяснил, что эти средства он поделил с сестрой, которая работает в Национальном антикоррупционном центре. Как отмечает телеканала, на свою половину он купил квартиру.
Комиссия по оценке признала объяснения правдоподобными и допустила, что деньги могли быть получены из доходов семейного бизнеса, зарплаты родителей и переводов из-за рубежа, несмотря на отсутствие полной документальной подтверждающей базы.
Высший совет прокуроров Молдавии заявил, что проверка, которую проходят все прокуроры при вступлении в должность, включала в себя аспекты, касающиеся семейной ситуации, унаследованного имущества, экономической деятельности членов семьи и других личных обстоятельств.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Власти Молдавии знали о подготовке терактов в Приднестровье, заявили в МГБ
21 мая, 05:33
 
В миреМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала