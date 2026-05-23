Генпрокурор Молдавии заявил, что нашел деньги на покупку квартиры в подвале

Краткий пересказ от РИА ИИ Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале дома своих родителей.

По его словам, эти средства являлись семейными сбережениями, которые хранили наличными.

Комиссия по оценке признала объяснения правдоподобными.

КИШИНЕВ, 23 мая - РИА Новости. Генпрокурор Молдавии Александр Макидон объяснил комиссии по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он нашел в подвале у родителей за бочками с вином, сообщает телеканала Canal 5

"Генеральный прокурор Александр Макидон пояснил происхождение 75 000 евро, обнаруженных, по данным отчета комиссии о неподкупности, в пристройке дома его родителей — в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками. Он заявил, что средства являлись семейными сбережениями, которые родители хранили наличными, не доверяя банкам", - передает телеканал.

Генпрокурор объяснил, что эти средства он поделил с сестрой, которая работает в Национальном антикоррупционном центре. Как отмечает телеканала, на свою половину он купил квартиру.

Комиссия по оценке признала объяснения правдоподобными и допустила, что деньги могли быть получены из доходов семейного бизнеса, зарплаты родителей и переводов из-за рубежа, несмотря на отсутствие полной документальной подтверждающей базы.