Мирошник прокомментировал атаку ВСУ на центр Луганска - РИА Новости, 23.05.2026
23:29 23.05.2026
Мирошник прокомментировал атаку ВСУ на центр Луганска

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Никакие нормы международного гуманитарного права не станут преградой для атак ВСУ, в том числе это касается и недавней атаки на Луганск, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее в субботу сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Луганска, ранены два человека.
"Нацисты показывают всеядность. Они намерены атаковать гражданские цели даже в самом центре крупных городов и в отсутствие какого-либо военного оправдания, и никакие нормы МГП (международного гуманитарного права - ред.) им в этом не будут преградой", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что удар был нанесен примерно в километре от центрального здания Луганского университета, филиал которого минувшей ночью подвергся атаке в Старобельске.
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
