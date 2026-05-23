В ЛНР 32 пострадавших от атаки ВСУ получили амбулаторную медицинскую помощь
11:31 23.05.2026 (обновлено: 11:38 23.05.2026)
В ЛНР 32 пострадавших от атаки ВСУ получили амбулаторную медицинскую помощь

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека, пострадавших из-за атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека", - сказал Кузнецов журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.
