В ЛНР 32 пострадавших от атаки ВСУ получили амбулаторную медицинскую помощь

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека, пострадавших из-за атаки ВСУ в Старобельске в ЛНР, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека", - сказал Кузнецов журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. По последним данным , погибло 10 студентов, местонахождение 11 человек остается неизвестным, сообщил глава республики Пасечник.