Минздрав: пострадавшие из-за атаки ВСУ в ЛНР получают необходимую медпомощь

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все пострадавшие из-за атаки ВСУ в Старобельске получают необходимую медпомощь, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 10 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ хирургии им. Вишневского, Сеченовского университета и РДКБ Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что бригады скорой медпомощи дежурят на месте трагедии в Старобельске, с родственниками пострадавших работают психологи.