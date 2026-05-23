Минздрав: пострадавшие из-за атаки ВСУ в ЛНР получают необходимую медпомощь

11:27 23.05.2026 (обновлено: 11:38 23.05.2026)
Кузнецов: пострадавшие из-за атаки ВСУ в ЛНР получают необходимую медпомощь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
  • В Старобельске пострадавшие из-за атаки ВСУ получают необходимую медицинскую помощь.
  • Специалисты федеральных медцентров дистанционно консультируют пострадавших.
  • Бригады скорой помощи дежурят на месте трагедии, с родственниками пострадавших работают психологи.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Все пострадавшие из-за атаки ВСУ в Старобельске получают необходимую медпомощь, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погибли 10 человек. Возбуждено дело о теракте.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова, НМИЦ хирургии им. Вишневского, Сеченовского университета и РДКБ Минздрава России", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что бригады скорой медпомощи дежурят на месте трагедии в Старобельске, с родственниками пострадавших работают психологи.
Луганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
