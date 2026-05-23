МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков на протяжении последних лет неоднократно выступал с анализом геополитических процессов. Его тезисы вызывают споры, но объединяет их одно: попытка выстроить логическую цепь от событий 1990-х до современной ситуации с Украиной.

Какую картину рисует режиссер?

Механика работы с идентичностью

Еще в 1992-м Михалков задавал вопрос: "Вы отдаете себе отчет, что будет на Украине?" Тогда, в период экономического хаоса и эйфории от "интеграции в цивилизованный мир", его прогнозы воспринимались как необоснованный алармизм и чрезмерное сгущение красок.

Ключевой тезис Никиты Сергеевича: национализм редко возникает стихийно. По его мнению, на постсоветском пространстве применялась "целенаправленная работа с идентичностью".

"Мы видим, как идет постоянная манипуляция с религиозным или национальным самосознанием. Это нужно потому, что подобное часто заканчивается кровью", — отметил он.

Он формулирует это как стратегический просчет со стороны Москвы: "Я совершенно уверен, что в том, что происходит на Украине, огромная вина России. Огромная". Вина многолетнего бездействия — пока Запад вкладывал миллиарды в переписывание учебников истории, гранты для подконтрольных НКО и идеологическую работу с молодежью, Россия рассчитывала на экономические связи и дружбу народов.

Тетради Сороса — образец "мягкой силы"

Один из наиболее известных примеров, к которому Михалков возвращается неоднократно, — школьные тетради, массово выпускавшиеся в России в 1990-е при финансовой поддержке Фонда Сороса. Специфика технологии заключалась в том, что печать шла на базе местных российских типографий, но идеологическое наполнение полностью контролировалось иностранными кураторами.

"Сорос прислал нам, нищей стране, тетрадки для школьников. На первой странице, на обложке: имя, фамилия, класс, школа. А на обратной — четыре американских президента. Ни таблицы умножения, ни гимна России нет", — рассказывал он.

Режиссер акцентирует внимание на систематичности: "Каждый день миллионы детей вынимают тетрадку и, случайно видя обратную сторону этой тетрадки, видят четырех американских президентов".

Это не было гуманитарной акцией или случайным импортом готовой американской канцелярии. Речь шла о целенаправленном замещении национальной символики и вытеснении базовой справочной информации образами чужого государства.

По его мнению , аналогичная технология применялась на Украине, только в гораздо более агрессивном масштабе: "За 20 лет родились два поколения, которые никогда не повернутся к России добрым взглядом".

Цивилизационное противостояние

Михалков сформулировал тезис о глубинных причинах конфликта. Это не спор о ресурсах или границах — это столкновение мировоззрений.

"Почитайте записки монахов в XII, в XIV веке — что они про нас писали. Мы не устраиваем вообще, в принципе", — заявил он.

Режиссер объясняет это через метафору: "Вот "Макдональдс" понятен всем, а пельмени — не всем". Запад, по его версии, стремится к универсализации, к "среднему знаменателю" — простому, предсказуемому, управляемому миру. Россия же отстаивает право на культурную инаковость, на сложность и иррациональность.

"Наша проблема в том, что мы не хотим быть понятными, мы хотим быть понятыми. Это очень близкие, но разные вещи", — уточнял Никита Сергеевич.

Религия как мишень

Михалков привел цитату Генриха Гиммлера 1944 года: "Поддерживать и снова оживлять Православную церковь было бы неверным, так как она всегда являлась организацией национального сплочения".

По мнению режиссера, эта логика не ушла в прошлое. Цель — разрушение любой конфессии, если она подразумевает систему ценностей и национальную идентичность.

В мае 2022-го в Варшаве обсуждалась идея распада России на независимые республики, в июне того же года в Хельсинки прошла конференция "О деколонизации России", организованная комиссией при конгрессе США, а 22-24 июня в Праге предлагалось поделить территорию страны на 17 государств.