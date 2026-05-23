МИД: европейцы на конференции по ДНЯО старались избежать критики
15:57 23.05.2026 (обновлено: 17:37 23.05.2026)
МИД: европейцы на конференции по ДНЯО старались избежать критики

  • Европейцы на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) оправдывали свое участие в схемах, предусматривающих отработку использования ядерного оружия.
  • По сообщению МИД России, европейцы старались избежать критики, утверждая, что такие действия способствуют укреплению режима ядерного нераспространения.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Европейцы на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) цинично оправдывали свое участие в схемах, предусматривающих отработку использования ядерного оружия, сообщает МИД России.
"Разбрасываясь голословными обвинениями, европейцы с "двойной пропиской" всеми средствами старались избежать обоснованной критики в свой адрес. Они цинично и нелепо оправдывали свое участие в схемах, предусматривающих отработку использования ядерного оружия тем, что такие действия якобы способствуют укреплению режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
