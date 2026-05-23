Специальная военная операция на Украине
 
18:02 23.05.2026 (обновлено: 18:13 23.05.2026)
После атаки ВСУ в ЛНР местонахождение четырех людей остается неизвестным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Сотрудник Следственного комитета РФ осматривает помещения общежития Старобельского колледжа
Сотрудник Следственного комитета РФ осматривает помещения общежития Старобельского колледжа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ в Старобельске местонахождение четырех студентов остается неизвестным.
  • Число погибших увеличилось до 18 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Местонахождение четырех студентов после атаки на колледж в Старобельске остается неизвестным, сообщила администрация главы ЛНР.
"Подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено, по состоянию на 17.00", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Из списков следует, что местонахождение четырех студентов после атаки остается неизвестным.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
