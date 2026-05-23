После атаки ВСУ в ЛНР местонахождение четырех людей остается неизвестным

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Местонахождение четырех студентов после атаки на колледж в Старобельске остается неизвестным, сообщила администрация главы ЛНР.
"Подтвержденные списки погибших и пострадавших студентов в Старобельске, а также тех, чье местонахождение пока не установлено, по состоянию на 17.00", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.