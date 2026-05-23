Эксперт рассказал, чем опасно таяние вечной мерзлоты
Наука
 
04:04 23.05.2026
Эксперт рассказал, чем опасно таяние вечной мерзлоты

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Деградация многолетней мерзлоты, происходящая на фоне изменения климата, является серьезным вызовом для Арктики и прежде всего для тех городов, которые сегодня стоят на многолетней мерзлоте, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции "Арктический Плавучий Университет", директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.
В рамках экспедиций Арктического плавучего университета, которые проводятся на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", специалисты изучают, в том числе, влияние изменения климата на арктические территории.
Из угроз, связанных с климатом и экологией, ученые выделяют таяние или, говоря научным языком, деградацию многолетней мерзлоты, которую раньше называли вечной, сегодня это определение, по мнению ученых, уже устарело.
"Целые российские города, такие как Норильск, Якутск или населенные пункты Чукотки, стоят на многолетней мерзлоте. И ее таяние приводит к ослаблению несущей способности фундаментов зданий, в том числе жилых, а также инфраструктуры. И сегодня это большая проблема, которая решается на самом высоком уровне", - пояснил Сабуров.
По его словам, в этом направлении уже ведется большая работа, в том числе, учеными "Арктического Плавучего Университета". Специалисты ААНИИ – участники экспедиции занимались бурением скважины и установке в ней датчиков для мониторинга многолетней мерзлоты на острове Хейса на земле Франца-Иосифа. Криоскважина запущена на базе объединенной гидрометеорологической обсерватории имени Э.Т. Кренкеля и позволяет непрерывно отслеживать температуру мерзлоты на разных глубинах.
Экспедиции "Арктического плавучего университета" проходят при поддержке Минобрнауки России и Русского географического общества с 2012 года.
