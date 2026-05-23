Эксперт рассказал, чем опасно таяние вечной мерзлоты

Специалисты «Арктического Плавучего Университета» проводят мониторинг многолетней мерзлоты, в том числе с помощью криоскважины на острове Хейса.

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Деградация многолетней мерзлоты, происходящая на фоне изменения климата, является серьезным вызовом для Арктики и прежде всего для тех городов, которые сегодня стоят на многолетней мерзлоте, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции "Арктический Плавучий Университет", директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.

В рамках экспедиций Арктического плавучего университета, которые проводятся на борту научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", специалисты изучают, в том числе, влияние изменения климата на арктические территории.

Из угроз, связанных с климатом и экологией, ученые выделяют таяние или, говоря научным языком, деградацию многолетней мерзлоты, которую раньше называли вечной, сегодня это определение, по мнению ученых, уже устарело.

"Целые российские города, такие как Норильск Якутск или населенные пункты Чукотки , стоят на многолетней мерзлоте. И ее таяние приводит к ослаблению несущей способности фундаментов зданий, в том числе жилых, а также инфраструктуры. И сегодня это большая проблема, которая решается на самом высоком уровне", - пояснил Сабуров.