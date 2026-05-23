В Старобельске из-под завалов извлекли тела еще четверых погибших

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Старобельске из-под завалов общежития колледжа извлечены тела еще четверых погибших.
- По заявлению главы ЛНР, ВСУ нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА, в результате чего погибли 16 человек.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
«
"Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 16 человек.