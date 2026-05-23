В Госдуме рассказали, можно ли использовать ИИ-картинки на маркетплейсах

Краткий пересказ от РИА ИИ Использование изображений, сгенерированных нейросетью, на маркетплейсах не запрещено, но они не должны вводить покупателя в заблуждение.

Если изображение, созданное нейросетью, существенно отличается от реального товара, это может быть расценено как нарушение прав потребителей.

Маркетплейсы постепенно разрабатывают правила модерации контента и могут ввести обязательную маркировку изображений, созданных с помощью ИИ.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Продавцам на маркетплейсах не запрещено использовать изображения товаров, сгенерированные нейросетью, но если картинка сильно отличается от реального товара и вводит покупателя в заблуждение, это могут признать нарушением, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Сам по себе факт применения ИИ-картинок не является нарушением, но ключевое значение имеет то, насколько добросовестно продавец использует такие материалы и не вводит ли он потребителя в заблуждение", - сказал Немкин

ИИ-изображения, по его словам, могут использоваться как вспомогательный инструмент для визуализации идеи товара или улучшения качества контента, но они не должны подменять реальный внешний вид продукции, а покупатель должен четко понимать, что именно он приобретает.

Депутат отметил, что использование изображений, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, в карточках товаров на маркетплейсах уже стало распространенной практикой, однако правовой и регуляторный контур вокруг этого вопроса пока формируется.

Отдельное внимание, как подчеркнул Немкин, следует уделить рискам введения потребителя в заблуждение, и если изображение, созданное нейросетью, существенно отличается от реального товара, это может трактоваться как недобросовестная практика и потенциальное нарушение прав потребителей, особенно это актуально для категорий, где внешний вид играет ключевую роль - одежда, аксессуары, товары для дома и электроника.

"Маркетплейсы уже постепенно выстраивают собственные правила модерации контента, и в перспективе мы можем прийти к обязательной маркировке изображений, созданных с помощью ИИ. Это позволит сохранить баланс между развитием технологий и защитой прав покупателей", - добавил он.

При этом, как уточнил парламентарий, развитие технологий генеративного ИИ в e-commerce неизбежно, и использование таких инструментов может снизить издержки продавцов и ускорить создание контента, однако требует формирования единых стандартов прозрачности и ответственности.