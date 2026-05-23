Рейтинг@Mail.ru
Житель Мариуполя рассказал, как сбил дрон ВСУ стрелой из лука в своем дворе - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.05.2026
Житель Мариуполя рассказал, как сбил дрон ВСУ стрелой из лука в своем дворе

Житель Мариуполя рассказал, как сбил дрон ВСУ стрелой из лука у себя во дворе

© СоцсетиУкраинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Соцсети
Украинский беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Мариуполя Борис Кленин сбил дрон ВСУ стрелой из лука в своем дворе.
  • Борис Кленин сбил дрон с первого выстрела, когда тот висел на высоте примерно 50–60 метров.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что еще в период украинской оккупации города ему удалось с первого выстрела из лука сбить дрон ВСУ, который был предвестником скорого обстрела.
Кленин - президент приазовской федерации стрельбы из лука, в тот день он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе и услышал жужжание дрона. Боевики группировки "Азов"* регулярно запускали беспилотники в оккупированном городе и держали в страхе население, рассказал мужчина.
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
ПВО сбила 42 украинских БПЛА над российскими регионами за пять часов
Вчера, 14:29
"Азовцы запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. Ну, то есть, как бы, они следили, кто где находится. То есть держали здесь население в этом районе абсолютно в страхе, чтобы люди не могли пойти воды принести, разогреть себе какой-то еды", - рассказал Кленин ИС "Вести".
По его словам, сбить дрон противника удалось с первого выстрела.
"Дрон висел где-то метров, может быть, 50–60. И он начал опускаться. Он опустился где-то метров на 30. Я выстрелил и с первой стрелы получилось, что я его сбил", - рассказал мужчина.
*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Дроны ВСУ 11 раз атаковали дом мирного жителя под Белгородом
Вчера, 04:13
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала