Житель Мариуполя рассказал, как сбил дрон ВСУ стрелой из лука в своем дворе

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Житель Мариуполя Борис Кленин рассказал, что еще в период украинской оккупации города ему удалось с первого выстрела из лука сбить дрон ВСУ, который был предвестником скорого обстрела.

Кленин - президент приазовской федерации стрельбы из лука, в тот день он отрабатывал технику стрельбы по мишени у себя во дворе и услышал жужжание дрона. Боевики группировки "Азов"* регулярно запускали беспилотники в оккупированном городе и держали в страхе население, рассказал мужчина.

"Азовцы запускали здесь дрон, после которого начинался обстрел поселка. Их раздражало все: дымок от костра, звук от генератора. Ну, то есть, как бы, они следили, кто где находится. То есть держали здесь население в этом районе абсолютно в страхе, чтобы люди не могли пойти воды принести, разогреть себе какой-то еды", - рассказал Кленин ИС "Вести".

"Дрон висел где-то метров, может быть, 50–60. И он начал опускаться. Он опустился где-то метров на 30. Я выстрелил и с первой стрелы получилось, что я его сбил", - рассказал мужчина.