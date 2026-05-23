В "Лужниках" анонсировали развитие беговой и велоинфраструктуры
17:55 23.05.2026 (обновлено: 18:00 23.05.2026)
В "Лужниках" анонсировали развитие беговой и велоинфраструктуры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на спорткомплекс "Лужники"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В спорткомплексе «Лужники» продолжается благоустройство территории, ключевым направлением которого стало развитие беговой и велоинфраструктуры.
  • Общая протяженность беговых и велосипедных дорожек после завершения работ превысит 6,5 километров.
  • На территории «Лужников» уже обновлено беговое покрытие в зоне причала, парковочная зона ограждена барьерами, размещены дополнительные навигационные указатели и нанесена разметка.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Обновленные беговые маршруты и велодорожки вскоре появятся на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе спорткомплекса.
На территории спорткомплекса провели благоустройство. Там появилось большое количество заведений, а также на месте, где зимой располагался каток, установили фонтан. По данным СМИ, некоторые посетители, приходящие в "Лужники" для занятия спортом, считают, что большое скопление людей, которых привлекают новые заведения и зона с шезлонгами, якобы создают неудобства для спортсменов. Многие жалобы адресованы водителям, которые паркуют свои автомобили на беговых дорожках.
"В Олимпийском комплексе "Лужники" продолжается масштабное благоустройство территории. На текущем этапе ключевым направлением стало развитие современной беговой и велоинфраструктуры. По завершении запланированных работ общая протяженность беговых и велосипедных дорожек превысит 6,5 километров", - рассказали в пресс-службе.
В спорткомплексе отметили, что к маршрутам вдоль Лужнецкой набережной и вдоль улицы Лужники добавится новый - он пройдет вокруг Большой спортивной арены и на прилегающих территориях.
"На текущий момент обновлено беговое покрытие в зоне причала "Лужники", а также для удобства и безопасности спортсменов, водителей транспортных средств и посетителей парковочная зона ограждена барьерами", - подчеркнули в пресс-службе.
Там уточнили, что в зоне проведения строительных работ и Центральной площади разместили дополнительные навигационные указатели, нанесли разметку беговой и велосипедной дорожки, а также пешеходных переходов.
"В ближайшее время вновь откроются парковочные места у здания Аквакомплекса и Малой спортивной арены", - рассказали в пресс-службе.
В "Лужниках" подчеркнули, что в рамках программы благоустройства территории этой весной начал свою работу новый фонтан на Центральной площади "Лужники" и уже стал одним из самых популярных мест отдыха в жаркой Москве.
"У фонтана расположились зоны отдыха и летние веранды. Площадку оборудовали информационными стелами о правилах пользования фонтаном, а также разместили парковки для велосипедов и самокатов у Центральной площади", - добавили в пресс-службе.
