В Луганске почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акцией в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Зампредседателя правительства ЛНР Иван Кусов, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что на акцию собрались порядка 200 человек, но жители города приходят весь день к этому месту и несут цветы в память о погибших студентах.

"В течение дня здесь было много людей, и еще будут идти и сегодня и завтра… Сейчас порядка 200 человек. Была беспилотная опасность, но люди не разошлись, почтили и только потом начали расходиться", - сообщил Кусов.