В Луганске почтили память погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акцией в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Присутствующие возложили цветы к памятнику "Учителю" в Луганске и почтили память погибших минутой молчания.
"Независимо от возраста - 15 или 17, или 20 лет, для всех нас они наши дети. Наши дети, которые ждали последнего звонка, которые жили в своем общежитии, не ожидая такой подлости, которую совершили эти подонки, воюя с детьми. Нет ничего святого. Для Луганской Народной Республики на всю жизнь это останется незаживающей раной. Это нельзя забыть, это нельзя простить", - сказал на мероприятии депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий.
Зампредседателя правительства ЛНР Иван Кусов, присутствовавший на мероприятии, сообщил, что на акцию собрались порядка 200 человек, но жители города приходят весь день к этому месту и несут цветы в память о погибших студентах.
"В течение дня здесь было много людей, и еще будут идти и сегодня и завтра… Сейчас порядка 200 человек. Была беспилотная опасность, но люди не разошлись, почтили и только потом начали расходиться", - сообщил Кусов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.