В Луганске витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом от упавшего в центре Луганска беспилотника, рассказал РИА Новости замдиректора сети аптек, одна из которых пострадала в центре Луганска, Александр Мельник.

