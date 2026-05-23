В Луганске витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом

- Витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом от упавшего в центре Луганска беспилотника.
- Сейчас оценивают ущерб.
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Витражные окна аптеки и цветочного магазина вынесло взрывом от упавшего в центре Луганска беспилотника, рассказал РИА Новости замдиректора сети аптек, одна из которых пострадала в центре Луганска, Александр Мельник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Луганска, ранены два человека.
"Сотрудники аптеки сообщили, что произошел взрыв, мы приехали сюда. Сейчас сотрудников пытаются обратно провести сюда, они разбежались все, испугались сильно", - рассказал Мельник.
Он уточнил, что взрыв был такой силы, что в аптеке и соседнем цветочном магазине разлетелись витражные окна.
"Взрыв был большой. Оцениваем ущерб, витражные окна вылетели", - уточнил собеседник агентства.
22 июня 2022, 17:18