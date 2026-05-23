Украинский дрон атаковал Луганск, есть пострадавшие

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал центр Луганска, пострадали два человека, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он сообщил, что БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. "Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы", - сообщил глава региона.