Украинский дрон атаковал Луганск, есть пострадавшие

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал центр Луганска, пострадали два человека, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня", - сообщил Пасечник в аккаунте на платформе "Макс".
Он сообщил, что БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. "Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы", - сообщил глава региона.
