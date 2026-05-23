Власти ЛНР возьмут на себя организацию похорон погибших в колледже

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Организацией похорон погибших при ударе ВСУ по Старобельскому колледжу займутся власти вместе с общественниками, сообщил в субботу руководитель администрации главы ЛНР Алексей Самойлов.
"Переговорил с главами муниципальных образований из мест, где проживали дети. Также переговорил с родителями. Все мероприятия, связанные с захоронением, органы власти вместе с общественными организациями берут на себя. Сейчас будем над этим работать", - сообщил он на видео, опубликованном в канале администрации главы ЛНР на платформе "Макс".
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью нескольких БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник.
По последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.