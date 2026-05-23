Раненный при атаке ВСУ в ЛНР студент рассказал, как пытался спасти девушку

Краткий пересказ от РИА ИИ Раненный при атаке БПЛА по Старобельску студент пытался спасти свою девушку, придавленную двумя плитами, но из-за новых атак дронов не смог этого сделать самостоятельно.

Он рассказал, что пытался ее откопать, но его откинуло взрывной волной

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Раненный при атаке украинских БПЛА по колледжу в ЛНР студент рассказал, что пытался спасти свою девушку, придавленную двумя плитами, но не смог этого сделать самостоятельно из-за новых атак дронов.

"Слышу - рядом моя девушка кричит, зовет на помощь (после нескольких ударов БПЛА - ред.). Я пытался ей помочь, но на тот момент я не понимал, что она находится под двумя заваленными плитами, я обеспечил ее частью воздуха - все, что я смог сделать", - рассказал молодой человек журналистам.

Он пояснил, что помешал ему следующий удар БПЛА, в результате которого он сам провалился на этаж ниже и уже не смог подняться обратно к девушке.

"Я пытался ее откопать, но откопал только коленку, она звала меня на помощь. Но приблизился еще один беспилотник, нанес удар - и меня откинуло взрывной волной еще ниже", - рассказал парень.

Когда студенту самому оказывали помощь, он указал спасателям место, где оставалась его девушка с другими студентками. По его словам, девушка провела три часа под завалами, в конце концов ее вытащили спасатели.

"Сейчас она находится в луганской больнице, состояние тоже тяжелое, находится под наблюдением, пробыла под завалами больше трех часов", - рассказал молодой человек, отвечая на вопрос РИА Новости.