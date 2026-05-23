Раненный при атаке ВСУ в ЛНР студент рассказал, как пытался спасти девушку

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Раненный при атаке украинских БПЛА по колледжу в ЛНР студент рассказал, что пытался спасти свою девушку, придавленную двумя плитами, но не смог этого сделать самостоятельно из-за новых атак дронов.
"Слышу - рядом моя девушка кричит, зовет на помощь (после нескольких ударов БПЛА - ред.). Я пытался ей помочь, но на тот момент я не понимал, что она находится под двумя заваленными плитами, я обеспечил ее частью воздуха - все, что я смог сделать", - рассказал молодой человек журналистам.
Он пояснил, что помешал ему следующий удар БПЛА, в результате которого он сам провалился на этаж ниже и уже не смог подняться обратно к девушке.
"Я пытался ее откопать, но откопал только коленку, она звала меня на помощь. Но приблизился еще один беспилотник, нанес удар - и меня откинуло взрывной волной еще ниже", - рассказал парень.
Когда студенту самому оказывали помощь, он указал спасателям место, где оставалась его девушка с другими студентками. По его словам, девушка провела три часа под завалами, в конце концов ее вытащили спасатели.
"Сейчас она находится в луганской больнице, состояние тоже тяжелое, находится под наблюдением, пробыла под завалами больше трех часов", - рассказал молодой человек, отвечая на вопрос РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. Согласно последним данным МЧС, в результате произошедшего погибли 18 человек.