Следователи СК больше суток работают на месте удара ВСУ в Старобельске

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета России более суток работают на месте удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости с места атаки.

Следователи фиксируют показания очевидцев, изымают элементы украинских БПЛА и осколки для дальнейшей экспертизы.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект.