17:08 23.05.2026 (обновлено: 17:58 23.05.2026)
Следователи СК больше суток работают на месте удара ВСУ в Старобельске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ осматривает помещения общежития Старобельского колледжа
  • Сотрудники Следственного комитета России более суток работают на месте удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.
  • Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 23 мая - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета России более суток работают на месте удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске, передает корреспондент РИА Новости с места атаки.
На месте, которое подверглось удару, в Старобельске работает следственно-оперативная группа совместно с главным следственным управлением РФ.
Следователи фиксируют показания очевидцев, изымают элементы украинских БПЛА и осколки для дальнейшей экспертизы.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики.
В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным пресс-службы МЧС РФ, предварительно, пострадали 60 человек, погибли 18, под завалами могут находиться еще трое.
