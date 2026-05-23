Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ в ЛНР

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на колледж в ЛНР, остальные пострадавшие в тяжелом стабильном состоянии, сообщил заместитель главного врача Республиканской клинической больницы Луганска Дмитрий Котуха.

"На данный момент состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое и стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь", - сказал Котуха ИС "Вести".