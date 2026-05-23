Пропавшую в Иваново девятилетнюю девочку нашли живой

БРЯНСК, 23 мая – РИА Новости. Пропавшая в пятницу в Иваново девятилетняя девочка найдена живой, сообщил региональный поисковый отряд "Лиза Алерт".
В ночь на субботу волонтеры "Лиза Алерт" объявили о поиске пропавшей в Иваново девятилетней девочки. Они рассказали, что с 22 мая местоположения ребенка было неизвестно.
"Найдена, жива!", - говорится в сообщении отряда в социальной сети "ВКонтакте", которое появилось в субботу утром.
