13:30 23.05.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ столицы выпустил 12 млн медизделий для "скорой"

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Компания, ставшая резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", произвела порядка 12 миллионов медизделий для служб скорой помощи, а объем продукции составил более 8,2 миллиарда рублей, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он рассказал, что при поддержке Москвы свыше 320 компаний производят медицинскую продукцию и лекарства.
"14 изделий резидента ОЭЗ Москвы входят в комплектацию российских машин скорой помощи, которые помогают врачам спасать жизни. Один из самых востребованных продуктов компании – первый российский аппарат сердечно-легочной реанимации “Арка”. Он проводит непрямой массаж сердца без участия человека", – отметил Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Предприятие "Медплант" получило статус резидента столичной ОЭЗ с 2018 года. Производственные площади увеличились до 3,5 тысячи квадратных метров. Компания выпускает различную продукцию – от портативных электрических аспираторов до спинальных щитов с фиксатором головы. Всего предприятие имеет 23 патента и десять товарных знаков.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, что московская ОЭЗ является крупнейшей в России как по объему инвестиций, так и по площадям предприятий. На ее территории возведено свыше 2,1 миллиона квадратных метров современных промышленных и общественно-деловых площадей. По итогам 2025 года частные и бюджетные инвестиции в развитие промышленности в ОЭЗ составили 493 миллиарда рублей.
За два десятилетия работы "Технополис Москва" на десяти площадках было локализовано производство более 240 предприятий различных сфер – от микроэлектроники до робототехники. На предприятиях созданы 30 тысяч рабочих мест.
Москва активно развивает высокотехнологичную медицинскую промышленность. Благодаря городским решениям предприятия ОЭЗ имеют налоговые льготы и формируют новые рабочие места. Такие мероприятия вносят вклад в развитие национального проекта "Технологии здоровья" и укрепляют экономику столицы, замещая импорт в сфере экстренной помощи.
Ранее Ликсутов рассказал, что производство конвейеров и комплектующих для них в Москве выросло в четыре раза, до более чем 3,4 тысячи штук, в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
 
