Лавров предложил отметить вклад политологов в СВО аббревиатурой СВОП
16:39 23.05.2026 (обновлено: 17:01 23.05.2026)

Лавров предложил отметить вклад политологов в СВО аббревиатурой СВОП

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров выступил на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
  • Он предложил расшифровать аббревиатуру СВОП как "специальная военная операция политологов".
  • Глава МИД уточнил, что сейчас первостепенной задачей отечественной дипломатии является создание условий для эффективных действий российских военнослужащих на СВО.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), предположил, что эту аббревиатуру можно расшифровать и по-другому - "специальная военная операция политологов".
"Мне кажется, что люди, обладающие колоссальным опытом и способные внести свой вклад в реализацию этой задачи, как раз и работают в СВОП. Так, может быть, так это и назовем - специальная военная операция политологов - СВОП", - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Глава МИД РФ уточнил, что сейчас первостепенной задачей отечественной дипломатии является создание необходимых условий для эффективных и победоносных действий российских военнослужащих на СВО.
