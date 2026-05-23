- Глава МИД России Сергей Лавров выступил на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
- Он предложил расшифровать аббревиатуру СВОП как "специальная военная операция политологов".
- Глава МИД уточнил, что сейчас первостепенной задачей отечественной дипломатии является создание условий для эффективных действий российских военнослужащих на СВО.
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), предположил, что эту аббревиатуру можно расшифровать и по-другому - "специальная военная операция политологов".
"Мне кажется, что люди, обладающие колоссальным опытом и способные внести свой вклад в реализацию этой задачи, как раз и работают в СВОП. Так, может быть, так это и назовем - специальная военная операция политологов - СВОП", - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Глава МИД РФ уточнил, что сейчас первостепенной задачей отечественной дипломатии является создание необходимых условий для эффективных и победоносных действий российских военнослужащих на СВО.