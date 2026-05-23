За ходом СВО наблюдают как друзья, так и противники России, заявил Лавров

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая – РИА Новости. За ходом СВО пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"За тем, как она (СВО – ред.) идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги", - сказал Лавров , выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что для укрепления российского влияния во всем мире главной задачей является выполнение всех целей специальной военной операции.