За ходом СВО наблюдают как друзья, так и противники России, заявил Лавров

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Подмосковье), 23 мая – РИА Новости. За ходом СВО пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"За тем, как она (СВО – ред.) идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги", - сказал Лавров, выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Он отметил, что для укрепления российского влияния во всем мире главной задачей является выполнение всех целей специальной военной операции.
"Задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Лавров.
